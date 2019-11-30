More shoppers, early sunsets, distractions and crooks can make parking lots risky places to be during the holiday season.
AAA Texas is warning consumers about the increased hazards in parking lots and reminding shoppers to prevent locking themselves out of vehicles or locking car keys inside vehicles.
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