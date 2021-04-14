Child abuse awareness proclamation

Representatives of CASA for Kids of South Central Texas and Child Protective Services accept a proclamation for child abuse awareness and prevention month from Commissioners Court.

 Alison Bryce/Banner-Press

Washington County Commissioners Court proclaimed April as child abuse awareness and prevention month Tuesday during its weekly meeting.

According to the proclamation, 68,461 children in Texas and 61 children in Washington County were confirmed as victims of abuse or neglect. The document states that 57% of those children were under the age of six.

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