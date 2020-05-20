An employee of the Blue Bell Creameries facility here has tested positive for COVID-19.
According to a press release the company issued this morning, the employee is currently quarantined and under medical supervision.
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