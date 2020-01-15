The Burton City Council voted unanimously Tuesday evening to adopt an ordinance relating to speed zones, specifically designating the portion of U.S. 290 located within the city limits to be lowered to 65 miles per hour.
Currently, the speed limit is 70 miles per hour.
kAm|2J@C s2G:5 +2;:46< 9:89=:89E65 E96 :DDF6 E96 4FCC6?E DA665 =:>:E A@D6D 7@C 4:E:K6?D]k^Am
kAm“!6@A=6 2C6 92G:?8 EC@F3=6 86EE:?8 :? 2?5 @FE @7 E96 4:EJ[” +2;:46< D2:5] “(6 9@A6 E@ 4@?EC@= E96 DA665 E9C@F89 E96 4:EJ @?46 H6 9:C6 2 A@=:46 @77:46C]k^Am
kAmqFCE@? 4@F?4:= 2=D@ G@E65 E@ 2AAC@G6 E96 7@==@H:?8 286?52 :E6>Dik^Am
kAm• p446AE 2? :?E6C\=@42= A2CE:4:A2E:@? 28C66>6?E H:E9 E96 =@42= 8@G6C?>6?E AFC492D:?8 4@@A6C2E:G6]k^Am
kAmp44@C5:?8 E@ 4:EJ D64C6E2CJ p?86=2 w2CC:?8E@?[ E96C6 :D ?@ 4@DE 7@C >6>36CD9:A 2?5 E96 36?67:ED :?4=F56 E96 92?5=:?8 @7 AF3=:4 ?@E:46D[ 3:5D 2?5 >@C6[ H9:49 AC6G:@FD=J H6?E E9C@F89 DFAA=:6CD]k^Am
kAm• pAAC@G2= @7 2? FA52E65 5C@F89E 4@?E:?86?4J A=2?]k^Am
kAm• pAAC@G2= @7 2 3:@=@8:42= 2?5 496>:42= >@?:E@C:?8 A=2?]k^Am
kAm• pAAC@G2= @7 E96 a_a_\a` 4:EJ @7 qFCE@? 86?6C2= 2?5 H2E6C^D6H6C 3F586ED]k^Am
kAm• $6EE:?8 2 3F586E 962C:?8 @? E96 a_a_\a` 4:EJ @7 qFCE@? 3F586ED 7@C dib_ A]>] @? |2C49 `_]k^Am
kAm• p446AE:?8 2? @C56C @7 6=64E:@? 7@C |2J a]k^Am
kAm• pAAC@G2= @7 2? 6=64E:@? D6CG:46D 4@?EC24E 36EH66? E96 4:EJ @7 qFCE@? 2?5 (2D9:?8E@? r@F?EJ 7@C E96 |2J a 6=64E:@?]k^Am
kAm• pAAC@G2= @7 2? :?E6C\=@42= 6=64E:@? 4@?EC24E 2?5 28C66>6?E 36EH66? E96 4:EJ @7 qFCE@? 2?5 qFCE@? x$s]k^Am
kAmqFCE@? x$s ECFDE66D 2AAC@G65 E96 C6D@=FE:@? 5FC:?8 :ED >66E:?8 |@?52J 6G6?:?8]k^Am
kAm• p5@AE:@? @7 2 C6D@=FE:@? 2FE9@C:K:?8 E96 DF3>:DD:@? @7 2? 2AA=:42E:@? E@ E96 %6I2D (2E6C s6G6=@A>6?E q@2C5 7@C H2E6C DJDE6> :>AC@G6>6?ED]k^Am
kAm• p5@AE:@? @7 2? @C5:?2?46 6=64E:?8 E@ 5:D4@?E:?F6 E96 A2CE:4:A2E:@? :? E96 %6I2D |F?:4:A2= #6E:C6>6?E $JDE6> 2D E@ A6CD@?D 6>A=@J65 @C C6\6>A=@J65 27E6C u63] `]k^Am
kAm+2;:46< 6IA=2:?65 E96 >@E:G2E:@? 369:?5 E96 >62DFC6[ ?@E:?8 E92E E96 4:EJ 4FCC6?E=J A2JD :?E@ :?5:G:5F2=D’ C6E:C6>6?E A=2?D[ 6G6? :7 E96J 2C6 ?@ =@?86C 6>A=@J65 H:E9 E96 4:EJ]k^Am
kAm“x7 H6 9:C6 2 ?6H A6CD@?[ E96J H:== ?@E 92G6 2 C6E:C6>6?E A=2? E9C@F89 E96 4:EJ[” 96 D2:5]k^Am
kAm• pAAC@G2= @7 E96 (2D9:?8E@? r@F?EJ pAAC2:D2= s:DEC:4E a_`g\`h 2F5:E]k^Am
kAmqFCE@? 4@F?4:= >6>36CD G@E65 E@ E23=6 E96 25@AE:@? @7 2? @C5:?2?46 E92E H@F=5 6?4@FC286 =2H? >2:?E6?2?46[ :?4=F5:?8 E96 4FEE:?8 @7 8C2DD E92E “364@>6D 2 ?F:D2?46” 2?5 AC@G:5:?8 7@C E96 6?7@C46>6?E @7 E96 @C5:?2?46]k^Am
kAmr@?46C?D H6C6 C2:D65 C682C5:?8 E96 4@DED 2DD@4:2E65 H:E9 EC:>>:?8 H96? 8C2DD C62496D g :?496D E2==]k^Am
kAmw2CC:?8E@? D2:5 E96 4:EJ 92D C646:G65 42==D 23@FE F?<6>AE AC@A6CE:6D]k^Am
kAm“:E’D 2 ?F:D2?46 2?5 C:89E ?@H[ E96C6’D ?@E9:?8 H6 42? 5@ 23@FE :E[” D96 D2:5]k^Am
kAm“~?6 @C5:?2?46 >6?E:@?D :E[ 3FE H6 ?665 E@ 92G6 :?E6?E >@G:?8 7@CH2C5]”k^Am
kAm!C:@C E@ 4@?D:56C2E:@? @7 286?52 :E6>D[ #@??:6 w@9=E H2D AC6D6?E65 H:E9 E96 w6C>2?? $@?D wF>2?:E2C:2? @7 E96 *62C 2H2C5 3J +2;:46<]k^Am
kAm%96 >2J@C 2=D@ 2446AE65 ?6H 7=28D @? 3692=7 @7 E96 4:EJ[ 5@?2E65 3J pD9=6J w@=56C 2?5 r9C:DE:?6 |F69=3C25 @7 (@@5>6?{:76]k^Am
kAmqFCE@? 4@F?4:= :D D4965F=65 E@ >66E 282:? 2E dib_ A]>] u63] `` 2E 4:EJ 92==]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.