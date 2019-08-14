BURTON — Members of the Burton City Council set a public hearing on the proposed tax rate during their Tuesday meeting here.
The hearing will be held during next month’s meeting, Sept. 10 at 5:30 p.m. at Burton City Hall.
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