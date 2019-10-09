BURTON — City council members here voted unanimously to table an updated animal ordinance that would impose strict rules on the city’s pet population.
Discussion centered around the city’s ability to enforce ordinances already in place.
kAmr@F?4:=>2? y6CCJ |2CE:? 2C8F65[ “%96C6 :D D@ >F49 :? WE96 @C5:?2?46X E92E :D ?@E 6?7@C4623=6] xE H2D HC:EE6? 7@C 2 3:8 E@H?[ ?@E qFCE@?] (6 92G6 ?@ A@=:46 @77:46C E@ 6?7@C46 @C5:?2?46D 2?5 :DDF6 E:4<6ED @C 4:E2E:@?D]k^Am
kAm“x 92G6 2 92C5 E:>6 G@E:?8 @? 2? @C5:?2?46 ?@ @?6 F?56CDE2?5D[ :D ?@E 4@>>F?:42E65 E@ E96 AF3=:4 2?5 :D ?@E 6?7@C465] xE’D ?@E 2? :562= D:EF2E:@?] |J :DDF6 :D D:>A=6 — 7@C E96 >@DE A2CE[ H6 42?’E 6?7@C46 @C5:?2?46D 2=C625J @? E96 3@@<D] p? 2?:>2= 4@?EC@= @77:46C :D C676C6?465 `b E:>6D :? E9:D] (9J A2DD 2? @C5:?2?46 H6 42?’E 6?7@C46n”k^Am
kAmr:EJ $64C6E2CJ p?86=2 w2CC:?8E@? 6IA=2:?65 E92E D@>6@?6 H@F=5 ?665 E@ 36 2AA@:?E65 E@ 6?7@C46 E96 2?:>2= @C5:?2?46 2?5 E92E E96 AC@A@D65 =2H H@F=5 D6CG6 2D 2 D6E @7 8F:56=:?6D 2?5 6IA64E2E:@?D 7@C E92E :?5:G:5F2=]k^Am
kAmw2CC:?8E@? 2=D@ 2D<65 4@F?4:= E@ D6?5 96C 7665324< D@ E92E 2?J 7FEFC6 @C5:?2?46 >2J 36 C6G:D65 3J E96 4:EJ’D 2EE@C?6J]k^Am
kAm“x7 E96C6 2C6 E9:?8D E92E ?665 E@ 36 25;FDE65[ H6 42? C6G:D6 :E[” D96 D2:5] “x7 x 5@?’E 86E 7665324<[ H6 42?’E >2<6 2?J AC@8C6DD]”k^Am
kAmq642FD6 E96 @C5:?2?46 H2D E23=65 3J 4@F?4:= >6>36CD[ E96 AC@A@D65 :E6> E@ 4C62E6 2 A=2? E@ 4@?EC@= @C 6C25:42E6 E96 A624@4< A@AF=2E:@? :? qFCE@? H2D C6>@G65]k^Am
kAm&?56C E96 4FCC6?E 2?:>2= @C5:?2?46[ E96 4:EJ :D 4@?D:56C65 2 3:C5 D2?4EF2CJ[ H9:49 AC@E64ED qFCE@?’D C6D:56?E A624@4<D[ r96DE6C 2?5 !6C4J]k^Am
kAm“%96 :562= D:EF2E:@? H2D 2?:>2= 4@?EC@= H@F=5 AC@G:56 2? 2?DH6C 2?5 H6 H@F=5 :?4@CA@C2E6 :E :?E@ E96 2?:>2= @C5:?2?46[” w2CC:?8E@? D2:5] “p44@C5:?8 E@ AC:@C @C5:?2?46D[ E96 4:EJ @7 qFCE@? :D 2 3:C5 D2?4EF2CJ] %96J’C6 AC@E64E65]”k^Am
kAmr@F?4:= G@E65 E@ 2AAC@G6 D6G6C2= @E96C 286?52 :E6>D[ :?4=F5:?8ik^Am
kAm• %96 AFC492D6 @7 2 ?6H 7=66E G69:4=6 7@C E96 (2D9:?8E@? r@F?EJ pAAC2:D2= s:DEC:4E H:E9 C6D6CG65 >@?:6D]k^Am
kAmw2CC:?8E@? 6IA=2:?65 E92E Sad[ah_ H2D 2=C625J D6E 2D:56 7@C E96 G69:4=6 2?5 E96 AC@A@D2= H2D 2AAC@G65 3J E96 (2D9:?8E@? r@F?EJ pAAC2:D2= s:DEC:4E 2E :ED pF8FDE >66E:?8]k^Am
kAm• |2<:?8 ?@>:?2E:@?D E@ D6CG6 @? E96 (2D9:?8E@? r@F?EJ pAAC2:D2= s:DEC:4E 3@2C5]k^Am
kAm• tDE23=:D9:?8 2? 2DD6E 42A:E2=:K2E:@? A@=:4J]k^Am
kAmw2CC:?8E@? 6IA=2:?65 E92E E9:D A@=:4J H2D DF886DE65 3J 2F5:E@CD 2?5 :D C6BF:C65 3J =2H] %96 4:EJ G@E65 E@ 2AAC@G65 S`_[___ 2?5 D9@F=5 E96 ?665 2C:D6[ E96 ?F>36C 4@F=5 36 C6G:D65 2?5 AC@A@D65 E@ E96 3@2C5 7@C 2AAC@G2=]k^Am
kAm%96 4@F?4:= :D D4965F=65 E@ 282:? >66E 2E dib_ A]>] @? }@G] `a 2E r:EJ w2==]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.