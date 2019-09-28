AUSTIN — The Texas Parks and Wildlife Department (TPWD) is seeking public comment on proposed changes to regulations on “passive” fishing gear.
“Passive” fishing gear includes jug lines, minnow traps, perch traps, throwlines and trotlines. They are popular in bodies of water like Lake Somerville.
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