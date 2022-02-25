The Man, Woman and Business of the Year have been named by the Chappell Hill Chamber of Commerce.
During a reception at Grapevine on Main in Chappell Hill Friday evening, Dr. Robert Stark, who passed away Oct. 31, 2021, was named Chappell Hill Chamber of Commerce’s Man of the Year. Stark’s wife, Beth, accepted the award on his behalf.
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