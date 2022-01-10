Brenham City Council and The Planning and Zoning Commission held a workshop on Monday to discuss priority projects that will go before the City Council in February of this year.
City Development Services Director Stephanie Doland presented the plan which began a few years back.
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