A slight reduction in the property tax rate has been approved by the Brenham City Council.
Council members voted unanimously Thursday to establish the tax rate at 51.4 cents per $100 property valuation, down from 51.7 cents.
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