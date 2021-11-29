The Brenham City Council will meet Thursday at 1 p.m. at city hall to discuss a lease agreement with a skydiving business at the Brenham Municipal Airport.
The Austin-based owners of Skydive Freedom attended the Nov. 18 city council meeting for a workshop meeting on the operation and landing zones.
kAm%96 3FD:?6DD H2?ED E@ =62D6 2 92?82C DA246 2?5 =62D6 b]dh 24C6 EC24E @7 =2?5 E@ D6CG6 2D E96:C AC:>2CJ =2?5:?8 K@?6[ H9:49 :D :? 2 7=@@5A=2:? E92E 42??@E 36 56G6=@A65]k^Am
kAm%96 @H?6CD 2=D@ 925 2 AC@A@D65 D64@?52CJ =2?5:?8 K@?6 E92E H2D ?62C E96 2:CA@CE E6C>:?2=D E92E >2?J 2:CA@CE 92?86C @H?6CD H6C6 @AA@D65 E@ 2E E96 4:EJ 4@F?4:= >66E:?8] %96 @H?6CD @7 E96 3FD:?6DD D2:5 E96J H@F=5 36 ~z H:E9 >@G:?8 7@CH2C5 H:E9@FE E96 D64@?52CJ =2?5:?8 K@?6]k^Am
kAm~E96C AF3=:4 4@>>6?ED :?4=F565 E96 56D:C6 E@ 92G6 2? 2:CA@CE >2?286C 2E E96 qC6?92> |F?:4:A2= p:CA@CE 367@C6 2 D<J5:G:?8 3FD:?6DD H6C6 E@ E2<6 C@@ED :? qC6?92>]k^Am
kAm%96 4@F?4:= H:== 2=D@ 5:D4FDD 2?5 A@DD:3=J 24E FA@?ik^Am
kAm• #6A62=:?8 2 C6D@=FE:@? 2FE9@C:K:?8 E96 AF3=:42E:@? @7 ?@E:46 @7 :?E6?E:@? E@ :DDF6 46CE:7:42E6D @7 @3=:82E:@?[ $6C:6D a_a`]k^Am
kAm• pFE9@C:K:?8 E96 AF3=:42E:@? @7 ?@E:46 @7 :?E6?E:@? E@ :DDF6 46CE:7:42E6D @7 @3=:82E:@?[ $6C:6D a_aa]k^Am
kAm• p5@AE A@=:4:6D 7@C 4:EJ @7 qC6?92> 3@2C5D 2?5 4@>>:DD:@?D]k^Am
kAm• p C6D@=FE:@? C682C5:?8 E96 6=64E:@? @7 >6>36CD E@ E96 q@2C5 @7 s:C64E@CD @7 E96 (2D9:?8E@? r@F?EJ pAAC2:D2= s:DEC:4E]k^Am
kAm• u:?2= A2J>6?E E@ {:?5D6J r@?DECF4E:@? x?4] C6=2E65 E@ E96 C2H H2E6C :?E2<6 C6A2:C 2E {2<6 $@>6CG:==6]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.