The Brenham City Council will hold a regular meeting Thursday at 1 p.m. at city hall to discuss certificates of obligation.
During budget workshops related to the fiscal year 2021-22 budget, city council discussed issuing certificates of obligation for general government, wastewater and water system utility projects.
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