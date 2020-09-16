Commissioners Court approved the 2021 budget for Washington County and levied the property tax rate Tuesday during their weekly meeting.
The court voted unanimously for the proposed budget, which allows for $32.5 million in expected expenditures. Commissioners also approved to levy the tax rate at 49.5 cents per $100 valuation, the same rate as the previous year.
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