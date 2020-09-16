Commissioners Court approved the 2021 budget for Washington County and levied the property tax rate Tuesday during their weekly meeting.

The court voted unanimously for the proposed budget, which allows for $32.5 million in expected expenditures. Commissioners also approved to levy the tax rate at 49.5 cents per $100 valuation, the same rate as the previous year.

Tags

(0) comments

Welcome to the discussion.

Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.

Post a comment
Stop watching this discussion.