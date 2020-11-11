Election Hero Day

Election workers accept a proclamation from Commissioners Court declaring Nov. 10 as Election Hero Day.

 Alison Bryce/ Banner-Press

Washington County Commissioners Court approved the Washington County district clerk’s and county clerk’s records archive plans for the 2021 fiscal year during its meeting Tuesday.

Both clerks have been working for years to preserve the history of Washington County and will continue the preservation of materials from the 1800s to early 1900s.

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