Weekly meeting

Washington County Commissioners Court held its weekly meeting in the Washington County Courthouse Commissioners Court Chambers Tuesday to discuss a variety of formal notices and other agenda items.

 Alison Bryce/Banner-Press

Washington County Commissioners Court approved the Precinct 1 constables office to purchase patrol rifles during its meeting Tuesday.

According to Precinct 1 Deputy Constable William Shepherd, the rifles are being purchased with funds from a trade-in of two older rifles and one pistol as well as a $3,000 donation to the department from Deep in the Heart Farms.

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