Washington County Commissioners Court approved the Precinct 1 constables office to purchase patrol rifles during its meeting Tuesday.
According to Precinct 1 Deputy Constable William Shepherd, the rifles are being purchased with funds from a trade-in of two older rifles and one pistol as well as a $3,000 donation to the department from Deep in the Heart Farms.
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