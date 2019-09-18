The Brenham City Council on Thursday will hold final readings of ordinances for a 2019-20 budget and tax rate.
The council will meet at 1 p.m. in City Hall, 200 W. Vulcan.
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