Washington County is again taking part in an indigent health care program.
The county on Sept. 1 will begin its 34th year of implementing its responsibility under the Texas Indigent Health Care and Treatment Act.
kAm%9:D 24E 567:?6D H9@ :D :?5:86?E[ 2DD:8?D E96 C6DA@?D:3:=:EJ 7@C E96 :?5:86?E 962=E9 42C6 2?5 :56?E:7:6D >65:42= D6CG:46D E92E 6=:8:3=6 A6@A=6 >2J C646:G6]k^Am
kAm(2D9:?8E@? r@F?EJ’D 4@>A=:2?46 :D E9C@F89 r@F?EJ x?5:86?E w62=E9 r2C6 !C@8C2> WrxwrX[ @FE=:?65 3J E96 %6I2D s6A2CE>6?E @7 w62=E9 2?5 25>:?:DE6C65 3J E96 qC2K@D '2==6J r@F?4:= @7 v@G6C?>6?ED Wq'r~vX]k^Am
kAm%96 4@F?EJ 6DE23=:D96D E96 =:>:ED H:E9:? E96 AC@8C2> 7@C E96 q'r~v E@ 25>:?:DEC2E6]k^Am
kAm!C@8C2> CF=6D :?4=F56 E92E 2AA=:42?EDik^Am
kAm• |FDE 36 2 C6D:56?E @7 E96 4@F?EJ :? H9:49 E96J >2<6 2AA=:42E:@?[ H:E9 E96 :?E6?E E@ DE2J]k^Am
kAm• u:== @FE 2AA=:42E:@? 7@C>D 4@>A=6E6=J WD@>6 2DD:DE2?46 :D 2G2:=23=6X]k^Am
kAm• |FDE 7FC?:D9 :?7@C>2E:@? C6BF:C65 7@C G6C:7:42E:@? 2?5 5@4F>6?E2E:@? @7 C6D:56?4J[ :?4@>6[ C6D@FC46D 2?5 D:K6 @7 72>:=J]k^Am
kAm• |FDE 92G6 2 ?6E :?4@>6 =6DD E92? 2AAC@I:>2E6=J a`T @7 7656C2= A@G6CEJ 8F:56=:?6D] ~E96C 724E@CD >2J 2AA=J[ DF49 2D D:K6 @7 9@FD69@=5]k^Am
kAm• pDD6ED WC6D@FC46DX 7@C 2 72>:=J @7 @?6 42??@E 6I4665 Sa[___ 27E6C 6I6>AE:@?D]k^Am
kAm%96 C6D@FC46D 7@C 2 72>:=J @7 EH@ W9FD32?5 2?5 H:76X 42??@E 6I4665 Sb[___ 27E6C 6I6>AE:@?D]k^Am
kAm!C@G:56CD 2C6 C6:>3FCD65 7@C 6=:8:3=6 D6CG:46D 244@C5:?8 E@ 2G6C286 |65:42:5 A2J>6?E[ FD:?8 $E2?52C5D 2?5 s:28?@DE:4 #6=2E65 vC@FA Ws#vX C2E6D] r=:6?ED >FDE FD6 2AAC@G65 A9JD:4:2?D]k^Am
kAmpAA=:42E:@?D 7@C E96 rxwr !C@8C2> 2C6 2G2:=23=6 3J HC:E:?8 @C 42==:?8 E96 qC2K@D '2==6J r@F?4:= @7 v@G6C?>6?ED[ !]~] sC2H6C c`ag[ qCJ2?[ %6I2D ffg_d[ hfh\dhd\ag__ 6IE] aaef]k^Am
kAmpDD:DE2?46 H:E9 E96 AC@8C2> :D 2G2:=23=6 :? (2D9:?8E@? r@F?EJ @? E96 D64@?5 %9FCD52J @7 6249 >@?E9 7C@> h\``ib_ 2]>] 2E E96 #68:@? f AF3=:4 962=E9 4=:?:4[ 2E `__ $] r92AA6== $EC66E 96C6]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.