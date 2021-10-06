The Washington County Commissioners Court chambers was filled with pink as the court passed a proclamation to help bring awareness to breast cancer.
On Tuesday, the court proclaimed Oct. 28 as Think Pink Thursday. The proclamation encourages citizens to observe the day by wearing pink and to participate in various activities and ceremonies to learn about breast cancer.
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