Thinking pink

Representatives from Brenham’s Baylor Scott & White Clinic and local breast cancer support group Bosom Buddies accept a proclamation from Washington County Commissioners Court Tuesday proclaiming Oct. 28 as Think Pink Thursday.

 Alison Bryce/Banner-Press

The Washington County Commissioners Court chambers was filled with pink as the court passed a proclamation to help bring awareness to breast cancer.

On Tuesday, the court proclaimed Oct. 28 as Think Pink Thursday. The proclamation encourages citizens to observe the day by wearing pink and to participate in various activities and ceremonies to learn about breast cancer.

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