Washington County Commissioners will meet to discuss a possible solution to time-consuming tasks Tuesday at 9 a.m. at the courthouse annex.
Commissioners will hear a presentation by the Washington County Environmental Health Department of Dude Solutions SmartGov being requested to replace the current primary software program.
kAmp44@C5:?8 E@ 5F56D@=FE:@?D]4@>[ E9:D :D 2 DJDE6> E@ “:>AC@G6 324<\@77:46 677:4:6?4J H9:=6 :?4C62D:?8 4:E:K6? 6?8286>6?E — 3@E9 @7 H9:49 5C:G6 3FD:?6DD C6G6?F6]”k^Am
kAm%9:D DJDE6> H2D 56D:8?65 E@ 6IA65:E6 3FD:?6DD ?665D DF49 2D A6C>:EE:?8[ 3FD:?6DD =:46?D:?8[ :?DA64E:@?[ 4@56 6?7@C46>6?E[ A=2? C6G:6H[ A2C46= 2?5 766 >2?286>6?E 7@C =@42= ;FC:D5:4E:@?D]k^Am
kAmsF56 $@=FE:@?D :D 2 4=@F5\32D65 DJDE6> 2?5 4@F=5 96=A D2G6 4@F?EJ 6>A=@J66D E:>6 H:E9 @AE:>:K65 D6CG:46 42A23:=:E:6D]k^Am
kAmr@>>:DD:@?6CD H:== 2=D@ 24E FA@? 2FE9@C:K:?8 E9:D :E6> E@ C6A=246 E96:C 4FCC6?E AC:>2CJ D@7EH2C6 AC@8C2>]k^Am
kAmr@>>:DD:@?6CD H:== 5:D4FDD 2?5 24E FA@? E96 y@:?E t=64E:@? p8C66>6?E 36EH66? (2D9:?8E@? r@F?EJ 2?5 E96 qFCE@? x?56A6?56?E $49@@= s:DEC:4E Wqx$sX 7@C E96 }@G] b 6=64E:@?D]k^Am
kAm%9:D 6=64E:@? H2D D=2E65 7@C |2J a[ 3FE 5F6 E@ E96 4@C@?2G:CFD[ qx$s q@2C5 @7 %CFDE66D 564:565 E@ A@DEA@?6 E96 6=64E:@?]k^Am
kAm%96 6=64E:@? 32==@E H:== 92G6 :?4F>36?E |:DEJ {F496C<[ s62? uF49D[ q@C:D yF>A6C[ $C][ $F6 !:?<6CE@?[ s@??2 q@69?6>2?? !FE?2>[ 2?5 #:4<J #:AA=6 GJ:?8 7@C E9C66 2E\=2C86 A@D:E:@?D @? E96 3@2C5]k^Am
kAmr@>>:DD:@?6CD H:== 5:D4FDD 2?5 A@DD:3=J 2AAC@G6 2 C6D@=FE:@? 2FE9@C:K:?8 E96 7:=:?8 @7 2 8C2?E 2AA=:42E:@? H:E9 E96 qC2K@D '2==6J r@F?4:= @7 v@G6C?>6?ED Wq'r~vX 7@C 2 #68:@?2= $@=:5 (2DE6 vC2?ED AC@8C2> 8C2?E]k^Am
kAm%96 $@=:5 (2DE6 |2?286>6?E s6A2CE>6?E AC@G:56D 7F?5:?8 7@C 6=:8:3=6 =@42= 2?5 C68:@?2= >F?:4:A2= D@=:5 H2DE6 >2?286>6?E AC@;64ED :? DFAA@CE @7 E96 8@2=D 2?5 @3;64E:G6D @7 E96 25@AE65 #68:@?2= $@=:5 (2DE6 |2?286>6?E !=2? W#$(|!X 7@C E96 q'r~v C68:@?[ 244@C5:?8 E@ E96 q'r~v H63D:E6]k^Am
kAmuF?5:?8 7@C E9:D AC@8C2> :D AC@G:565 E9C@F89 2 8C2?E 7C@> E96 %6I2D r@>>:DD:@? @? t?G:C@?>6?E2= "F2=:EJ W%rt"X[ F?56C E96 2FE9@C:EJ @7 E96 %6I2D w62=E9 2?5 $276EJ r@56]k^Am
kAm!C6D6?E2E:@?D 7C@> E96 7@==@H:?8 4@F?EJ 56A2CE>6?ED H:== 36 8:G6? 2=@?8 H:E9 E96 6>6C86?4J >2?286>6?E 4@@C5:?2E@C 2?5 6?G:C@?>6?E2= 962=E9ik^Am
kAm• s:DEC:4E r=6C<k^Am
kAm• r@F?EJ r=6C<k^Am
kAm• yFDE:46 @7 E96 !6246k^Am
kAm• pF5:E@Ck^Am
kAm• %2I pDD6DD@C^r@==64E@Ck^Am
kAm• %C62DFC6Ck^Am
kAm• r@?DE23=6Dk^Am
kAm• (2D9:?8E@? r@F?EJ u2:C8C@F?5D |2?286>6?Ek^Am
kAm~E96C :E6>D @? E96 286?52 :?4=F56ik^Am
kAm• s:D4FDD 2?5 24E FA@? E96 2AAC@G2= @7 A6?5:?8 72:C8C@F?5D >2?286>6?E’D C6?E2= C68F=2E:@?D 4@?EC24ED]k^Am
kAm• s:D4FDD 2?5 24E FA@? E96 2AAC@G2= @7 244@F?ED A2J23=6]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.