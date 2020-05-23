Washington County Commissioners will meet to discuss a possible solution to time-consuming tasks Tuesday at 9 a.m. at the courthouse annex.

Commissioners will hear a presentation by the Washington County Environmental Health Department of Dude Solutions SmartGov being requested to replace the current primary software program.

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