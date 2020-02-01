A public hearing is the first item on the special session agenda for the commissioners court at 9 a.m. Tuesday, held in the courthouse court chambers No. 103.
At that time, the county will hear comments from the public and discuss regarding the establishment of a Property Assessed Clean Energy (PACE) program in Washington County.
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