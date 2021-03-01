Washington County Commissioners Court reviewed a presentation of the district clerk’s 2020 annual report during its meeting Monday afternoon.
According to District Clerk Tammy Brauner, the number of cases which were filed in 2020 were fairly similar to previous years.
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