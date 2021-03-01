Monthly report

Washington County Commissioners Court listen as Harrison Williams, director of the Washington County Expo, presents his monthly report

 Alison Bryce/Banner-Press

Washington County Commissioners Court reviewed a presentation of the district clerk’s 2020 annual report during its meeting Monday afternoon.

According to District Clerk Tammy Brauner, the number of cases which were filed in 2020 were fairly similar to previous years.

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