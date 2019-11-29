The Fortnightly Club is making plans for the annual Christmas decorating contest.
Theme categories for decorating are “traditional-fun,” “traditional-elegant” and “religious.”
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