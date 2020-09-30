Following its regular session Tuesday, the Washington County 21st District Court Grand Jury returned 25 indictments.
According to the Washington County District Attorney Julie Renken, only the names of those that who been arrested are released.
kAm%96J :?4=F56ik^Am
kAm• r=:7E@? |:556= q6?D@? xx[ ad[ @7 $@>6CG:==6[ 7@C86CJ^8@G6C?>6?E^D64FC:E:6D WEH@ 4@F?EDXj 2?5 7C2F5 FD6^:56?E:7J:?8 :?7@C>2E:@? @7 >@C6 E92? 7:G6 :E6>D WE9C66 4@F?EDX]k^Am
kAm• #@D6G6=E {2>2C s2G:D[ b`[ @7 w@FDE@?[ E967E[ Sad[___\Sb_[___k^Am
kAm• y@D6A9 %9@>2D s@:?@[ ad[ @7 qC6?92>[ A@DD6DD:@? 4@?EC@==65 DF3DE2?46 !v `[ c\a__ 8C2>D]k^Am
kAm• p=6I v2C4:2[ b`[ @7 |6=G:?52=6[ |:49:82?[ F?2FE9@C:K65 FD6 @7 >@E@C G69:4=6 2?5 6G25:?8 2CC6DE H:E9 G69:4=6]k^Am
kAm• %2?:D92 %C:?6EE6 y@9?D@?[ cc[ @7 qC6?92>[ E967E AC@A6CEJ >@C6 E92? Sa[d__[ EH@ @C >@C6 AC6G:@FD 4@?G:4E:@?D]k^Am
kAm• #2>:C@ |@C2=6D[ ab[ @7 w@FDE@?[ A@DD6DD:@? 4@?EC@==65 DF3DE2?46 !v ` >@C6 E92? ` 8C2>]k^Am
kAm• %@?J $J=2?56C7@CE |@CC:D yC][ ae[ @7 w@FDE@?[ A@DD6DD:@? 4@?EC@==65 DF3DE2?46 !v a >@C6 E92? ` 8C2>]k^Am
kAm• t2C=J y6C@>6 }6HD@>6[ bh[ @7 qC6?92>[ E967E AC@A6CEJ >@C6 E92? Sa[d__[ EH@ @C >@C6 AC6G:@FD 4@?G:4E:@?D]k^Am
kAm• s2>:6? |2CBF6E !2=>6C[ bg[ @7 $2? p?E@?:@[ A@DD6DD:@? @7 4@?EC@==65 DF3DE2?46 !v ` >@C6 E92? ` 8C2>]k^Am
kAm• q@33J r92C=6D #28DE@? yC][ bc[ @7 qC6?92>[ A@DD6DD:@? 4@?EC@==65 DF3DE2?46 !v a[ c\c__ 8C2>D]k^Am
kAm• |2C4FD #2J7@C5[ bd[ @7 qC6?92>[ 2DD2F=E 72>:=J G:@=6?46[ H:E9 2 AC6G:@FD 4@?G:4E:@?]k^Am
kAm• r@CJ p=2? $?J56C[ ad[ @7 z2EJ[ A@DD6DD:@? 4@?EC@==65 DF3DE2?46 !v a[ `\c 8C2>]k^Am
kAm%96 7@==@H:?8 :?5:G:5F2=D H6C6 AC6G:@FD=J :?5:4E65 3J E96 8C2?5 ;FCJ 2?5 92G6 D:?46 366? 2CC6DE65ik^Am
kAm• |:4926= (2CC6? #65>2?[ fd[ @7 qC6?92>[ H2D :?5:4E65 yF?6 ad[ 7@C :?;FCJ E@ 6=56C=J^4C:>:?2= ?68=:86?46]k^Am
kAm• v2>2C4FD s6H2J?6 $96AA2C5[ ac[ @7 qC6?92>[ H2D :?5:4E65 yF=J a`[ 7@C 2DD2F=E @7 2 AC68?2?E A6CD@?[ 2DD2F=E @7 2 72>:=J >6>36C :>A656 3C62E9 @C 4:C4F=2E:@?j 2?5 6?52?86C 2 49:=5]k^Am
kAm$96AA2C5 H2D 2=D@ :?5:4E65 7@C 2DD2F=E @7 2 AC68?2?E A6CD@?[ 6?52?86C>6?E @7 2 49:=5 2?5 :?;FCJ E@ 2 49:=5]k^Am
kAm• r=2C6?46 (:==:2>D yC][ dh[ @7 (2D9:?8E@?[ H2D :?5:4E65 pF8] ad[ 7@C 2DD2F=E[ 72>:=J G:@=6?46[ AC6G:@FD 4@?G:4E:@?]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.