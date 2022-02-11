Reviewing plans

Herb Society of America Pioneer Unit Chair Kathe Forrest speaks with members during a meeting on Thursday at Antique Rose Emporium to prepare for the upcoming herb and plant sale.

 Alison Bryce/Banner-Press

The Herb Society of America Pioneer Unit is preparing to host its 27th annual herb and plant sale.

The sale is themed “Voila Violets” and will take place March 18-19 from 9 a.m. to 5 p.m. on the grounds of the Round Top Festival Institute, 248 Jaster Road.

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