The Herb Society of America Pioneer Unit is preparing to host its 27th annual herb and plant sale.
The sale is themed “Voila Violets” and will take place March 18-19 from 9 a.m. to 5 p.m. on the grounds of the Round Top Festival Institute, 248 Jaster Road.
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