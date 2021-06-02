Washington County Commissioners Court approved a proclamation Tuesday proclaiming June as Salvation Army month in Washington County.
Director of Faith Mission Rev. Randy Wells said the Salvation Army has always stepped up to help the county when needed.
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