Proclamation acceptance

Faith Mission Executive Director Rev. Randy Wells, center, and Clinic Administrator Dalia Vela stand with Washington County Commissioners to accept the proclamation proclaiming June as Salvation Army month in Washington County.

 Alison Bryce/Banner-Press

Washington County Commissioners Court approved a proclamation Tuesday proclaiming June as Salvation Army month in Washington County.

Director of Faith Mission Rev. Randy Wells said the Salvation Army has always stepped up to help the county when needed.

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