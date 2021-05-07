Washington County Commissioners will discuss and act on approving the Precinct 1 constables office to purchase patrol rifles Tuesday during its weekly meeting.
The rifles would be paid for with donations as well as money earned from the trade-in of older firearms.
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