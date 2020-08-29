Collection days are back after being postponed due to COVID-19 for Washington County residents.
The open collection days are set for Oct. 1-3 for residents of the county and city of Burton. Brenham’s open collection day took play in March. There will also be a free scrap tire collection event, open to all residents.
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