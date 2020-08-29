Collecting the trash

City of Brenham worker Richard Dephilippis compresses trash dumped into a pile Thursday morning during a Spring Open Collection day at the former Citizens Collection Station in 2017

 Banner-Press file photo

Collection days are back after being postponed due to COVID-19 for Washington County residents.

The open collection days are set for Oct. 1-3 for residents of the county and city of Burton. Brenham’s open collection day took play in March. There will also be a free scrap tire collection event, open to all residents.

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