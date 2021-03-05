Pilot International has proclaimed March 15-26, 2021 as Brain Awareness Week. In 1992 when Brain Safety and Health became the focus of the organization.
Pilot International had worked in the area of brain related disorders and service and tapered its emphasis to increase awareness and raise funds associated with the focus.
kAmtG6CJ@?6 86ED @?6 3C2:?j xE 42??@E 36 C6A=2465] %96 5@4E@C H:== ?@E AFE :E :? 2 DA=:?E E@ :>>@3:=:K6 :E =:<6 2 3C@<6? 3@?6 :? J@FC 2C>] *@F 5@?’E AF== @FE E96 4CFE496D =:<6 J@F 5@ 7@C 2 DAC2:?65 2?<=6] %96C67@C6[ H6 >FDE =62C? E@ AC@E64E @FC AC64:@FD 3C2:?]k^Am
kAm!:=@E 2?5 p?49@C r=F3D 92G6 2 D:8?2EFC6 3C2:? D276EJ 65F42E:@?2= AC@8C2> :? E96 qC2:? |:?56C AFAA6ED] %96J 2C6 FD65 E@ E6249 E96 :>A@CE2?46 @7 H62C:?8 E96 D62E 36=E[ 5:G:?8 D276=J :?E@ H2E6C 2?5 =@@<:?8 3@E9 H2JD 367@C6 4C@DD:?8 E96 C@25[ 2>@?8 @E96CD] qC2:? |:?56CD qF55:6 D<:ED 7@C 6=6>6?E2CJ\2865 DEF56?ED[ 2D H6== 2D q6 |:?57F= 42>A2:8?D[ @776C p?49@C >6>36CD E@ >@56= E9@F89E7F= 3692G:@C 2?5 A6CD@?2= C6DA@?D:3:=:EJ H:E9:? E96:C D49@@=D 2?5 4@>>F?:E:6D]k^Am
kAmu@C >:55=6 2?5 9:89 D49@@= DEF56?ED[ 3C2:?\D276 AC24E:46D :? E62> DA@CED[ 3:<:?8[ D<2E63@2C5:?8[ E6IE:?8 2?5 5C:G:?8[ 6E4] 2C6 AC@>@E65 E9C@F89 E96 “(92E (6C6 *@F %9:?<:?8n” AC@8C2>] %96C6 2C6 D276EJ AC@8C2>D E2F89E E@ D6?:@C 4:E:K6?D E9C@F89 E96 qC2:? |:?56CD D<:ED 2D H6==]k^Am
kAm!:=@ED A2CE:4:A2E6 :? =@42= D276EJ 72:CD 2?5 9@DE 3:<6 C@56@D AC6D6?E:?8 7C66 3:<6 96=>6ED E@ A2CE:4:A2E:?8 49:=5C6?] %96 %6I2D s:DEC:4E @7 !:=@E r=F3D DA@?D@CD 42>AD E9C@F89@FE %6I2D 7@C 25F=E %qx DFCG:G@CD :?4=F5:?8 w:896C vC@F?5 r2>A 96=5 2E r2>A u@C p== :? (2D9:?8E@? r@F?EJ :? E96 DAC:?8] %C2F>2E:4 3C2:? :?;FCJ DFCG:G@CD =:G65 ?@C>2= =:G6D F?E:= 2 7C62< 244:56?E A6C92AD 2 42C 244:56?E[ 2 5:G:?8 244:56?E[ 2 DA@CED C6=2E65 244:56?E @C 36:?8 A:E4965 3J 2 9@CD6 492?865 E96:C =:76 2?5 E9@D6 2C@F?5 E96> 7@C6G6C >@C6]k^Am
kAm!:=@E x?E6C?2E:@?2= 2H2C5D 8C2?ED 2?5 D49@=2CD9:AD DFAA@CE:?8 DEF56?ED AFCDF:?8 G@42E:@?D :? 3C2:? 962=E9 2?5 D276EJ] %96J 2=D@ DA@?D@C 24E:G:E:6D H9:49 :?4C62D6 AF3=:4 2H2C6?6DD @7 E96 25G2?46D 2?5 36?67:ED @7 3C2:? C6D62C49]k^Am
kAm%96 !:=@E r=F3 @7 qC6?92> :D @?6 @7 >@C6 E92? b__ 4=F3D :? !:=@E x?E6C?2E:@?2=[ 2 8=@32= @C82?:K2E:@? @7 =6256CD H@C<:?8 E@86E96C E@ :>AC@G6 E96 BF2=:EJ @7 =:76 :? =@42= 4@>>F?:E:6D E9C@F89@FE E96 H@C=5] pAAC@I:>2E6=J ad[___ 25F=ED 2?5 J@FE9 >6>36CD H@C<:?8 E@86E96C E@ :?4C62D6 2H2C6?6DD 2?5 C2:D6 7F?5D 7@C AC@8C2>D 2DD@4:2E65 H:E9 E9:D 7@4FD]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.