City Development Presentation

Stephanie Doland presents Plan 2040, a development plan created by the city with the input of residents and council members.

 Alyssa Faykus/Banner-Press

Stephanie Doland, development services director from the city of Brenham presented Plan 2040, a comprehensive plan, to members of the Chamber of Commerce during a Lunch and Learn Series Tuesday.

Doland joked she did not know when a Chick-fil-a is coming to Brenham, but did update chamber members on other developments.

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