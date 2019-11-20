Stephanie Doland, development services director from the city of Brenham presented Plan 2040, a comprehensive plan, to members of the Chamber of Commerce during a Lunch and Learn Series Tuesday.
Doland joked she did not know when a Chick-fil-a is coming to Brenham, but did update chamber members on other developments.
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