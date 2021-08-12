City of Brenham staff held a budget town hall meeting Wednesday evening to allow citizens to have a conversation about the city’s budget.
Three citizens attended the meeting where City Manager James Fisher explained Brenham’s expected growth and how the city is preparing to meet the needs of new residents as more housing, parks and other infrastructure is coming within the next five years.
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