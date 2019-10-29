An unnamed national recreational vehicle (RV) park company is looking to develop in Brenham.
The Brenham Planning and Zoning Commission moved on Monday to table a workshop item for a proposed RV park in the 1700 block of North Park Street until further research is done.
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