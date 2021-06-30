The Blinn College District recently recognized 27 students who earned certificates of completion in the principles of electrical technician, HVAC technician or plumbing.
Available through Blinn’s Division of Technical and Community Education, these programs prepare students to enter the workforce with nationally recognized credentials and hands-on instruction in their respective fields.
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