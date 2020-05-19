They are sweet to eat and fun to smash: Welcome to the Pie in the Face Challenge by Camp For All.
Camp For All, a barrier free camp for kids and adults with special needs, closed its doors for the summer out of an abundance of caution.
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