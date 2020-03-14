Blinn Board of Trustees will meet Tuesday to discuss the approval of increasing tuition and fees for fiscal year 2020-2021 on the third floor board room of the administration building, 802 Green Street here.

The increase for general fees for all students would be about $5.

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