Blinn Board of Trustees will meet Tuesday to discuss the approval of increasing tuition and fees for fiscal year 2020-2021 on the third floor board room of the administration building, 802 Green Street here.
The increase for general fees for all students would be about $5.
kAm%96C6 :D 2=D@ 2 AC@A@D65 >:?:>F> 7@C 9@FD:?8[ H9:49 H@F=5 36 S`[gad 2?5 2 >2I:>F> @7 Sb[cd_] rFCC6?E=J E96 >:?:>F> :D S`[egd 2?5 E96 >2I:>F> :D Sb[c__]k^Am
kAm$E277 2=D@ C64@>>6?565 2 aT :?4C62D6 :? 7@@5 D6CG:46D] %96 `h\>62= A=2? H:== 8@ 7C@> S`[eg_ E@ S`[fadj E96 `c\>62= A=2? H:== 8@ 7C@> S`[cf_ E@ S`[d__j 2?5 E96 ``\>62= A=2? H:== 8@ 7C@> S`[_d_ E@ S`[_fd]k^Am
kAm%96 3@2C5 H:== G@E6 @? E96D6 :E6>D %F6D52J D@ DEF56?ED 42? C68:DE6C 7@C 4=2DD6D H:E9 ?6H 4@DE 25;FDE>6?ED]k^Am
kAm~E96C :E6>D @? E96 286?52 :?4=F56 >2:?E6?2?46 :E6>D 7@C E96 q=:??\qCJ2? 42>AFD[ :?4=F5:?8ik^Am
kAm• &A8C256D 2E E96 q=:?? r@==686 !2C< pA2CE>6?ED]k^Am
kAm• #6A=246>?E @7 E96 C@@7 @? qF:=5:?8 “%]”k^Am
kAm• |2:?E6?6?46 7@C A2C<:?8 =@ED]k^Am
kAmrFDE@5:2= D6CG:46D H:== 36 5:D4FDD65 7@C E96 qC6?92>[ qCJ2? 2?5 #t{{x$ 42>AFD]k^Am
kAmpFE9@C:K2E:@? 7@C E96 25>:?:DEC2E:@? E@ :>A=6>6?E 2? 6DA@CED AC@8C2> :D @? E96 4@?D6?E 286?52]k^Am
kAmtDA@CED :D 2 4@>A6E:E:G6 @?=:?6 G:56@ 82>:?8 DA@CE A=2J65 @? A6CD@?2= 4@>AFE6CD @C 82>:?8 DJDE6>D] %96 AC@8C2> H:== 36 4@>AC:D65 @7 b_ >6>36CD H:E9 a\e A=2J6CD @? 6249 E62>] %96C6 H:== 36 3@E9 2 72== 2?5 DAC:?8 D62D@? 2?5 E96 E62> H:== 92G6 @?6 4@249 2?5 @?6 2DD:DE2?E 4@249]k^Am
kAm%9:D DA@CE :D ?@E 4@==686\EJA6 @C =@42E:@? DA64:7:4[ >62?:?8 q=:?? 4@F=5 A=2J 282:?DE 2?J D:K65 4@==686 @C F?:G6CD:EJ :? E96 ?2E:@?]k^Am
kAmq=:?? :56?E:7:65 E9:D DA@CE 2D 2 8C@H:?8 ?665 E@ C64CF:E DEF56?ED 2?5 E96C6 >2J 36 ?6H >2;@CD @776C65 :? 4@?;F?4E:@? H:E9 E96 AC@8C2> E92E 7@4FD6D @? E96 3FD:?6DD 2?5 8C2A9:4 56D:8? 2DA64ED @7 E96 DA@CE]k^Am
kAm~? pAC:= ac[ q=:?? H:== 9@=5 :ED 7:CDE 6DA@CED E@FC?2>6?E E@ 82F86 :?E6C6DE H:E9 E96:C 4FCC6?E DEF56?ED] %96 4@==686 6IA64ED E96 ?6H 2E9=6E:4 E62> E@ 368:? :ED 7:CDE D62D@? :? 72== a_a_]k^Am
kAmx? 6I64FE:G6 D6DD:@?[ 3@2C5 >6>36CD H:== >66E @? >2EE6CD 566>65 AC:G:=6865 3J E96 %6I2D s:D4:A=:?2CJ #F=6D @7 !C@76DD:@?2= r@?5F4Ej 56=:36C2E:@? C682C5:?8 C62= AC@A6CEJj 2?5 46CE2:? A6CD@??6= >2EE6CD]k^Am
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.