An online auction for the Washington County Fair 2020 is in store to bring the fair to more people than ever before according to Fair Manager Dean Fuchs.

Cattle in Motion, a broadcasting company, will bring sellers and buyers together in September through a live internet sale broadcast. The fair association will also utilize tools like Facebook Live to enhance the selling process and allow greater access to the fair.

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