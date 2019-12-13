I woke up this morning to find an email from Credit Karma. It’s one I’ve received more times than I can count on both hands.
“It looks like your personal data may have been compromised … in at least one data breach affecting another company.”
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