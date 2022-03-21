Angelina College swept a Region XIV South doubleheader from Blinn College on Saturday in Lufkin.
The Roadrunners won both ball games in five innings, earning 10-2 and 11-2 victories.
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